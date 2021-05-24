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Кулушевски: «Мы гордимся собой»

24 Мая 2021, 21:35,

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски подвёл итоги сезона.

«Вот и закончился тяжёлый и долгий сезон, который очень расстроил нас и наших фанатов. Мы все всё понимаем. У нас были серьезные надежды, но иногда дела идут не так, как этого хочется. Легко улыбаться и работать, когда всё идёт по плану, но как вы реагируете в сложные моменты?

В конце сезона мы по-прежнему гордимся собой, обнимаем друг друга, потому что смогли достичь важных результатов», - написал Кулушевски в «Инстаграме».

21-летний швед сыграл 47 матчей за туринский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Деян Кулушевски
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