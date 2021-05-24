Чалханоглу ответил на вопрос о своём будущем

Атакующий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не хочу сейчас много говорить о своем будущем, впереди меня ждёт чемпионат Европы. Сейчас настало время сосредоточиться на этом турнире, но окончательного решения я пока не принял», - цитирует Чалханоглу Fotomac.

27-летний полузащитник сборной Турции сыграл 43 матча за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. Контракт Чалханоглу с итальянским клубом истекает 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.