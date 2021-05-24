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Филиппо Индзаги раскритиковал руководство и ушёл из «Беневенто»

24 Мая 2021, 09:15,

Филиппо Индзаги покидает должность главного тренера «Беневенто», о чём он рассказал на пресс-конференции после ничьей с «Торино» (1:1). Напоследок молодой специалист раскритиковал руководство клуба.

«Мы были едиными, когда побеждали, но я чувствовал себя одиноким, когда мы стали проигрывать. Они даже сделали официальное заявление, в котором меня обвинили в том, что я не смотрел последние пять минут игры против «Кротоне». Я не могу принять ложь, важно расти и после поражений. Я разочарован, мы со штабом работали по 10 часов в день.

Ухожу ли я из клуба? Да. У меня есть обязанности. Но я ухожу с высоко поднятой головой», - сказал Индзаги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Филиппо Индзаги, Беневенто
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Комментарии (1)
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ARTUR
24 Мая 2021, 10:28

или стажером для начала к брату , победитель )) с поднятой головой )) нарцис

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