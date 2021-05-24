Филиппо Индзаги раскритиковал руководство и ушёл из «Беневенто»

Филиппо Индзаги покидает должность главного тренера «Беневенто», о чём он рассказал на пресс-конференции после ничьей с «Торино» (1:1). Напоследок молодой специалист раскритиковал руководство клуба.

«Мы были едиными, когда побеждали, но я чувствовал себя одиноким, когда мы стали проигрывать. Они даже сделали официальное заявление, в котором меня обвинили в том, что я не смотрел последние пять минут игры против «Кротоне». Я не могу принять ложь, важно расти и после поражений. Я разочарован, мы со штабом работали по 10 часов в день.

Ухожу ли я из клуба? Да. У меня есть обязанности. Но я ухожу с высоко поднятой головой», - сказал Индзаги.