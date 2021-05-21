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«Гремио» арендовал Косту

21 Мая 2021, 22:32,

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста продолжит карьеру в «Гремио».

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, бразилец будет выступать за «Гремио» на правах аренды до 30 июня 2022 года.

30-летний бразилец в этом сезоне выступает за «Баварию» на правах аренды, он сыграл 22 матча за немецкий клуб, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Коста перешёл в «Ювентус» из «Баварии» в июле 2018 года, сумма трансфера составила порядка 40 миллионов евро. Контракт вингера с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Гремио, Дуглас Коста
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