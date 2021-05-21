​«Цинциннати» попробует убедить Кьеллини переехать в МЛС

Джорджо Кьеллини может продолжить карьеру в США. Как сообщает в Twitter известный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира, убедить Кьеллини переехать в МЛС попробует клуб «Цинциннати». Уточняется, что такой вариант возможен, если 36-летний защитник не продлит трудовое соглашение с «Ювентусом».

Действующий контракт Джорджо Кьеллини с «Ювентусом» рассчитан до конца июня. Защитник выступает за «старую синьору» с 2005 года после перехода из «Фиорентины».

В сезоне 2020/2021 Джорджо Кьеллини провёл за «Ювентус» 24 матча в различных турнирах и даже смог отметиться двумя голевыми передачами на партнёров.