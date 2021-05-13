Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович выполнил удар ногой с разворота, Хабиб отреагировал

13 Мая 2021, 08:36,

39-летний форвард Златан Ибрагимович, выступающий в чемпионате Италии за «Милан», разместил в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором он выполнил удар ногой с разворота.

«Ниндзя», - гласит подпись под публикацией звездного нападающего.

На этот пост отреагировал экс-чемпион организации UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Как насчет побороться?», - написал российский спортсмен в сторис своего «Инстаграма».

Златан пропустит остаток сезона-2020/2021 из-за травмы. В текущем розыгрыше итальянской Серии А шведский бомбардир провел 19 матчей, отметившись 15 голами и двумя ассистами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Хабиб Нурмагомедов
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