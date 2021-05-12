​«Фиорентина» намерена выручить за Влаховича 80 млн евро

«Фиорентина» не отпустит форварда Душана Влаховича в другой клуб менее чем за 80 миллионов евро. Об этом на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

В 37 матчах сезона 2020/2021 Душан Влахович записал на свой счёт 21 гол. Слухи связывают сербского футболиста с более статусными клубами Серии А – «Ромой» и «Миланом».

Действующий контракт Душана Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2023 года. Эксперты из transfermarkt оценивают 21-летнего серба в 25 миллионов евро.

На текущий момент «Фиорентина» занимает 13 место в турнирной таблице итальянского чемпионата.