Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Фиорентина» намерена выручить за Влаховича 80 млн евро

12 Мая 2021, 17:44,

«Фиорентина» не отпустит форварда Душана Влаховича в другой клуб менее чем за 80 миллионов евро. Об этом на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

В 37 матчах сезона 2020/2021 Душан Влахович записал на свой счёт 21 гол. Слухи связывают сербского футболиста с более статусными клубами Серии А – «Ромой» и «Миланом».

Действующий контракт Душана Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2023 года. Эксперты из transfermarkt оценивают 21-летнего серба в 25 миллионов евро.

На текущий момент «Фиорентина» занимает 13 место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Душан Влахович
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 18:35

Похоже приход Кокорина идёт на пользу его сменщику))...

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