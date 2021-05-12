Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кокорин следил со скамейки за нулевой ничьей «Кальяри» и «Фиорентины»

12 Мая 2021, 21:20,

Представители нижней части Серии А «Кальяри» и «Фиорентина» удивили блёклой игрой с одним ударом в створ ворот на две команды. Конечно, нулевая ничья устроила обе стороны, но болельщики хотели бы видеть более яркий футбол.

Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе и пока не выходил на поле после травмы.

«Кальяри» с 36 очками вышел на 15-е место, «Фиорентина» - 13-я (39).

Протокол игры  
Кальяри 0:0 Фиорентина
Краньо Алессио Дзаппа Габриэле   46' (Карбони Андреа (   46') Чеппители Лука Годин Диего Ликояннис Хараламбос   35'   86' (Черри Альберто (   86') Нандес Найтан Дункан Альфред Марин Рэзван   70' (Дейола Алессандро (   70') Педро Жоао Наингголан Раджа Паволетти Леонардо
Запасные: Ругани Даниэле Клаван Рагнар Трамони Маттео Викарио Гульельмо Асамоа Квадво Арести Симоне Трипальделли Алессандро Симеоне Джованни
Дронговски Бартломей   46' (Терраччиано Пьетро (   46') Миленкович Никола Песселья Херман Роша Игор II Касерес Мартин   67'   71' (Венути Лоренцо (   71') Амрабат Софьян Пульгар Эрик   27' Бонавентура Джакомо   71' (Кальехон Хосе (   71') Бираги Кристиано Влахович Душан Куаме Кристиан   63' (Кастровилли Гаэтано (   63')
Запасные: Монтьель Кристобаль Кокорин Александр Оливера Максимильяно Мартинес Лукас II Малку Кевин Эйссерик Валентин Баррека Антонио Рибери Франк
12 мая. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Кальяри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола