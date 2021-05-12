Кокорин следил со скамейки за нулевой ничьей «Кальяри» и «Фиорентины»

Представители нижней части Серии А «Кальяри» и «Фиорентина» удивили блёклой игрой с одним ударом в створ ворот на две команды. Конечно, нулевая ничья устроила обе стороны, но болельщики хотели бы видеть более яркий футбол.

Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе и пока не выходил на поле после травмы.

«Кальяри» с 36 очками вышел на 15-е место, «Фиорентина» - 13-я (39).