Кокорин следил со скамейки за нулевой ничьей «Кальяри» и «Фиорентины»

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12 Мая 2021, 21:20,
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Представители нижней части Серии А «Кальяри» и «Фиорентина» удивили блёклой игрой с одним ударом в створ ворот на две команды. Конечно, нулевая ничья устроила обе стороны, но болельщики хотели бы видеть более яркий футбол.
Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе и пока не выходил на поле после травмы.
«Кальяри» с 36 очками вышел на 15-е место, «Фиорентина» - 13-я (39).
Протокол игры
|Кальяри
|0:0
|Фиорентина
Краньо Алессио • Дзаппа Габриэле 46' ( Карбони Андреа ( 46') • Чеппители Лука • Годин Диего • Ликояннис Хараламбос 35' 86' ( Черри Альберто ( 86') • Нандес Найтан • Дункан Альфред • Марин Рэзван 70' ( Дейола Алессандро ( 70') • Педро Жоао • Наингголан Раджа • Паволетти Леонардо
Запасные: Ругани Даниэле • Клаван Рагнар • Трамони Маттео • Викарио Гульельмо • Асамоа Квадво • Арести Симоне • Трипальделли Алессандро • Симеоне Джованни
Дронговски Бартломей 46' ( Терраччиано Пьетро ( 46') • Миленкович Никола • Песселья Херман • Роша Игор II • Касерес Мартин 67' 71' ( Венути Лоренцо ( 71') • Амрабат Софьян • Пульгар Эрик • 27'Бонавентура Джакомо 71' ( Кальехон Хосе ( 71') • Бираги Кристиано • Влахович Душан • Куаме Кристиан 63' ( Кастровилли Гаэтано ( 63')
12 мая. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Кальяри