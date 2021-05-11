«Аталанта» нашла замену Госенсу

Полузащитник «Вильярреала» Альфонсо Педраса может продолжить карьеру в одном из лучших клубов Италии.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла, «Аталанта» видит в Педрасе замену полузащитнику Робину Госенсу. Отмечается, что клуб из Бергамо перейдёт к активным действиям только в том случае, если немецкий полузащитник уйдёт летом. В контракте Педроса прописана сумма отступных, равная 35 миллионам евро.

25-летний испанец сыграл 41 матч за «Вильярреал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Педрасы с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.