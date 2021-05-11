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«Аталанта» нашла замену Госенсу

11 Мая 2021, 21:51,

Полузащитник «Вильярреала» Альфонсо Педраса может продолжить карьеру в одном из лучших клубов Италии.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла, «Аталанта» видит в Педрасе замену полузащитнику Робину Госенсу. Отмечается, что клуб из Бергамо перейдёт к активным действиям только в том случае, если немецкий полузащитник уйдёт летом. В контракте Педроса прописана сумма отступных, равная 35 миллионам евро.

25-летний испанец сыграл 41 матч за «Вильярреал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Педрасы с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вильярреал, Аталанта, Робин Госенс, Альфонсо Педраса
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
11 Мая 2021, 22:08

Главное чтобы в России работу не искал с такой фамилией будет тяжко.

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