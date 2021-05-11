Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Тренер «Фиорентины» оценил готовность Кокорина вернуться на поле

11 Мая 2021, 11:15,

Наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина, возобновившего тренировки после травмы.

«Александр сейчас работает с командой. Он только недавно восстановился от повреждения. Мы надеемся, что Кокорин вернется на поле в последних играх сезона», - передает слова специалиста официальный сайт флорентийского клуба.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии «фиалкам» осталось провести три поединка.

Напомним, что 30-летний россиянин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно. Стороны заключили контракт до 2024 года. За трансфер форварда итальянцы заплатили 4,5 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Джузеппе Якини
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