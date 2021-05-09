​Кокорин не поедет на Евро-2020: что ждёт футболиста летом

В субботу Александр Кокорин вернулся в заявку «Фиорентины», но за победой команды над «Лацио» он наблюдал со скамейки запасных. Пока наставник «фиалок» Джузеппе Якини говорит о необходимости Кокорина набрать оптимальные кондиции, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что ждёт российского форварда летом.

Зимний трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» в Италии освещался максимально широко. Итальянские спортивные СМИ и без того известны своей чрезмерной активностью – Карло Анчелотти как-то говорил, что в Серии А его больше всего выматывают бесконечные интервью до и после матчей – а тут был переход российского футболиста, отбывшего тюремный срок. Тема была действительно горячей.

Трансфер Кокорина иначе как провальным не назовёшь. Ситуации бывают разные, но, как правило, зимой клубы покупают футболистов для решения проблем здесь и сейчас, а не завтра или послезавтра. Кокорина «Фиорентина» покупала как раз для усиления атаки на вторую часть сезона, ведь команда шла в нижней части турнирной таблицы и мало забивала. Надежды «фиалок» получить в лице Кокорина футболиста, способного повысить эффективность команды у чужих ворот, разбились о банальную функциональную неготовность футболиста. Александр сначала играл мало – 77 минут в трёх матчах – а затем и вовсе угодил в лазарет с мышечной травмой. В последние недели «Фиорентина» отдалилась от зоны вылета, но Кокорин к этому не был причастен, то есть вложенные в январе четыре с половиной миллиона евро себя не оправдали.

Впору подумать о том, что ждёт Александра Кокорина летом. Скорее всего, нападающий не попадёт в состав сборной России и не поможет команде на чемпионате Европы. Оставим юмор и присмотримся к ситуации в клубе Кокорина. Следующий сезон «Фиорентина» наверняка будет начинать с новым тренером у руля. Джузеппе Якини в марте вернулся на тренерский мостик «фиалок» в пожарном режиме после внезапной отставки Чезаре Пранделли, и вряд ли клуб рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. Кто бы ни возглавил «Фиорентину», новый тренер получит право подстроить состав под свои требования, поэтому положение многих футболистов в команде сможет быть пересмотрено.

Кокорин наверняка окажется в числе тех игроков, чьи перспективы будут оцениваться новым тренерским штабом в первую очередь. Российскому форварду 30 лет, он далёк от заката карьеры, но ситуация со здоровьем оптимизма не добавляет. После выхода из мест лишения свободы Кокорин очень часто получал травмы. Склонность к попаданию в лазарет может повлиять на перспективы Кокорина в «Фиорентине», но куда более важным моментом будут выступления нападающего на футбольном поле. В тех трёх матчах, которые Александр успел провести в Серии А, он не показал ровным счётом ничего. Понятно, что за суммарные 77 минут проявить себя сложно, но мы не увидели даже огонька в глазах футболиста. А ведь огонёк должен был быть у игрока, которому посчастливилось уехать из России в один из топовых европейских чемпионатов.

Вряд ли в последних матчах сезона Александр Кокорин получит много игрового времени. Футболисту сейчас важно набрать форму, чтобы подойти в своём лучшем состоянии к предсезонной подготовке. Если Кокорин сможет показать свою состоятельность во время предсезонки, то он наверняка получил шанс закрепиться в «Фиорентине». Если нет, то Александру, возможно, придётся искать новый клуб уже ближайшим летом. В таком случае карьера Кокорина в топовых европейских чемпионатах может закончиться. А ведь она пока толком и не началась.