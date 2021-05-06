Баджо: «Я счастлив без футбола»

Легендарный итальянец Роберто Баджо счастлив без футбола.

«Мне нравится жить на природе, быть в контакте с ней – это прекрасно. Я счастлив без футбола. Занимаюсь тем, что люблю, получаю удовольствие от мелочей, которые есть в нашей жизни.

Фанаты по-прежнему присылают мне письма. Это удивительно, учитывая то, сколько времени прошло. Думаю, что все ценят меня за ту простоту, с которой я живу.

Марадона и Росси? Они были очень близки мне, возможно, что их уход из жизни отразился на мне больше, чем на ком-либо.

Футбол без болельщиков? Это очень грустно, происходящее теряет смысл», - цитирует Баджо Il Venerdi.