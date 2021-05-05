Фонсека: «Думаю, что у Моуринью всё получится»

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05 Мая 2021, 16:37,
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Наставник «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера римского клуба с нового сезона.
«Главное для меня – оставаться профессионалом. Я в полном порядке и чувствую себя так же, как и в первый день в «Роме». Я мотивирован и буду отдавать всего себя до последнего дня.
Моуринью является отличным тренером, я думаю, что здесь у него всё получится», - цитирует Фонсеку журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте.
Завтра, 5 мая, «Роме» предстоит принять на своем поле «Манчестер Юнайтед» в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением римского клуба со счётом 2:6.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Паулу Фонсека