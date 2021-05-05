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Матерацци – о Моуринью: «Лучше «Рома», чем «Ювентус» или «Милан»

05 Мая 2021, 14:37,

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».

«Лучше пусть Моуринью будет тренировать «Рому», чем «Ювентус» или «Милан». Я был бы очень удивлён, если бы Жозе возглавил туринский клуб, ему пришлось бы очень долго думать над этим решением.

Думаю, что болельщики «Интера» поймут решение Жозе, он очень многое сделал для клуба. Моуринью многое поставил на кон, он не показывал своего уровня в последние пару лет, но этого недостаточно, чтобы усомниться в его способностях», - цитирует Матерацци La Gazzetta dello Sport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жозе Моуринью, Марко Матерацци
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