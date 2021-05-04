Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Милито: «Возвращение Жозе в Серию А – это очень хорошо для итальянского футбола»

04 Мая 2021, 23:55,

Экс-форвард «Интера» Диего Милито высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».

«Возвращение Жозе в Серию А – это очень хорошо для итальянского футбола. Я бы хотел, чтобы Моуринью вернулся в «Интер», думаю, что он добьется успеха в любом клубе, в котором будет работать. Надеюсь, что он не преуспеет в матчах с «Дженоа» и «Интером», но желаю ему удачи.

Жозе знает, как извлечь максимум из каждого футболиста, именно поэтому он является одним из лучших тренеров в мире.

Чемпионство «Интера»? Я очень рад, такой клуб должен всегда бороться за трофеи. Этот титул означает окончание эры «Ювентуса», «Интер» заслуживает этого», - цитирует Милито Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жозе Моуринью, Диего Милито
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