Третий комплект формы «Милана»

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04 Мая 2021, 10:32,
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В сети появилось изображение третьего комплекта экипировки «Милана» на следующий сезон. Об этом информирует портал Footy Headlines.
Форма выполнена в традиционных для миланского коллектива красно-черных цветах. Особенность резервного комплекта - отсутствие клубного логотипа на груди.
Техническим спонсором «россонери» выступает немецкая компания Puma.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Милан» набрал 69 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Россонери» сражаются за вторую строчку с туринским «Ювентусом», «Аталантой» и «Наполи».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан