Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Третий комплект формы «Милана»

04 Мая 2021, 10:32,

В сети появилось изображение третьего комплекта экипировки «Милана» на следующий сезон. Об этом информирует портал Footy Headlines.

Форма выполнена в традиционных для миланского коллектива красно-черных цветах. Особенность резервного комплекта - отсутствие клубного логотипа на груди.

Техническим спонсором «россонери» выступает немецкая компания Puma.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Милан» набрал 69 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Россонери» сражаются за вторую строчку с туринским «Ювентусом», «Аталантой» и «Наполи».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола