Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пануччи: «Неожиданно, что «Интер» так рано станет чемпионом»

01 Мая 2021, 16:45,

Экс-защитник сборной Италии, а ныне футбольный тренер Кристиан Пануччи высказался о борьбе за чемпионство в Серии А.

«Для меня неожиданно, что «Интер» так рано станет чемпионом Италии. Но это не отменяет того, что они заслужили скудетто.

«Ювентус» неудачно выступил в этом сезоне. Даже главный тренер признал, что недоволен результатом команды. У «старой синьоры» самая сильная команда на бумаге, однако на поле все было иначе», - приводит слова Пануччи издание Football-Italia.

За пять туров до завершения розыгрыша чемпионата Италии «нерадзурри» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. «Ювентус» занимает третью строчку и отстает от второго места на два балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Кристиан Пануччи
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