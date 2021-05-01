Пануччи: «Неожиданно, что «Интер» так рано станет чемпионом»

Экс-защитник сборной Италии, а ныне футбольный тренер Кристиан Пануччи высказался о борьбе за чемпионство в Серии А.

«Для меня неожиданно, что «Интер» так рано станет чемпионом Италии. Но это не отменяет того, что они заслужили скудетто.

«Ювентус» неудачно выступил в этом сезоне. Даже главный тренер признал, что недоволен результатом команды. У «старой синьоры» самая сильная команда на бумаге, однако на поле все было иначе», - приводит слова Пануччи издание Football-Italia.

За пять туров до завершения розыгрыша чемпионата Италии «нерадзурри» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. «Ювентус» занимает третью строчку и отстает от второго места на два балла.