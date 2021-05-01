Рибери может стать игроком «Лацио»

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01 Мая 2021, 13:59,
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Опытный французский вингер Франк Рибери может покинуть «Фиорентину» и продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом рапортует портал Goal.
Согласно сведениям источника, в услугах 38-летнего футболиста заинтересован римский «Лацио». Столичный клуб готов подписать игрока, если он получит статус свободного агента.
Напомним, что трудовое соглашение Рибери с флорентийцами рассчитано до конца текущего сезона. Руководство «фиалок» предпримет попытку продлить контракт.
В Серии А Франк выступает с 2019-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел 25 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лацио, Франк Рибери