Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Рибери может стать игроком «Лацио»

01 Мая 2021, 13:59,

Опытный французский вингер Франк Рибери может покинуть «Фиорентину» и продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом рапортует портал Goal.

Согласно сведениям источника, в услугах 38-летнего футболиста заинтересован римский «Лацио». Столичный клуб готов подписать игрока, если он получит статус свободного агента.

Напомним, что трудовое соглашение Рибери с флорентийцами рассчитано до конца текущего сезона. Руководство «фиалок» предпримет попытку продлить контракт.

В Серии А Франк выступает с 2019-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел 25 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Франк Рибери
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