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Мхитарян близок к уходу из «Ромы»

01 Мая 2021, 10:54,

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к уходу из итальянского клуба по окончании текущего сезона, об этом рапортует Calciomercato.

Источник сообщает, что армянский футболист не договорился с римлянами о пролонгации трудового договора, хотя в его контракте прописан пункт о возможном продлении сотрудничества, если он примет участие в 25 матчах за сезон.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Генрих провел 29 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что Мхитарян может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
01 Мая 2021, 11:02

Да надо валить Генриху ,он может найти клуб куда лучше чем эта немощная Рома ,не каждый наберёт почти за сезон 17 результативных баллов ,руководство ещё и выпендривается .Уходить не задумываясь.

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