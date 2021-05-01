Мхитарян близок к уходу из «Ромы»

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01 Мая 2021, 10:54,
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Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к уходу из итальянского клуба по окончании текущего сезона, об этом рапортует Calciomercato.
Источник сообщает, что армянский футболист не договорился с римлянами о пролонгации трудового договора, хотя в его контракте прописан пункт о возможном продлении сотрудничества, если он примет участие в 25 матчах за сезон.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Генрих провел 29 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь результативных передач.
Ранее СМИ сообщали, что Мхитарян может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Генрих Мхитарян
Да надо валить Генриху ,он может найти клуб куда лучше чем эта немощная Рома ,не каждый наберёт почти за сезон 17 результативных баллов ,руководство ещё и выпендривается .Уходить не задумываясь.