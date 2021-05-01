Мхитарян близок к уходу из «Ромы»

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к уходу из итальянского клуба по окончании текущего сезона, об этом рапортует Calciomercato.

Источник сообщает, что армянский футболист не договорился с римлянами о пролонгации трудового договора, хотя в его контракте прописан пункт о возможном продлении сотрудничества, если он примет участие в 25 матчах за сезон.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Генрих провел 29 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что Мхитарян может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».