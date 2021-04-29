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​«Милан» не планирует увольнять Пиоли

29 Апреля 2021, 13:37,

«Милан» не планирует расставаться с главным тренером команды Стефано Пиоли. Специалист не лишится должности даже в том случае, если команда не финиширует в зоне Лиги чемпионов, сообщает Tuttosport, опровергая слухи, которые появились накануне.

Напомним, в понедельник «Милан» проиграл «Лацио» со счётом 0:3, в результате чего опустился со второй позиции в турнирной таблице Серии А на пятую. На ближайших выходных «россонери» сыграют против «Беневенто» и постараются улучшить своё положение.

Добавим, что Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с осени 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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