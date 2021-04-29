​«Милан» не планирует увольнять Пиоли

«Милан» не планирует расставаться с главным тренером команды Стефано Пиоли. Специалист не лишится должности даже в том случае, если команда не финиширует в зоне Лиги чемпионов, сообщает Tuttosport, опровергая слухи, которые появились накануне.

Напомним, в понедельник «Милан» проиграл «Лацио» со счётом 0:3, в результате чего опустился со второй позиции в турнирной таблице Серии А на пятую. На ближайших выходных «россонери» сыграют против «Беневенто» и постараются улучшить своё положение.

Добавим, что Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с осени 2019 года.