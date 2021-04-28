Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Президент «Интера» проведёт переговоры с Конте

28 Апреля 2021, 19:28,

В четверг утром президент «Интера» Стивен Чжан прилетит в Милан, сообщает La Gazzetta dello Sport. Чжан находится в Китае с октября, поскольку из-за пандемии перемещения между странами усложнились.

По данным источника, Чжан в пятницу встретится с командой на клубной базе. Президент «Интера» прилетел в Италию, чтобы отметить чемпионство и провести переговоры с Антонио Конте по поводу его будущего.

«Интер» может стать чемпионом Италии уже на ближайших выходных. Для этого команде Антонио Конте нужна своя победа над «Кротоне» и осечка «Аталанты» в дуэли с «Сассуоло».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Стивен Чжан
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