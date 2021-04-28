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​Фонсека: «Суперлига могла убить футбол»

28 Апреля 2021, 18:52,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался по поводу Суперлиги.

«Когда я увидел новости, сначала я разволновался, но теперь я испытываю гордость. Мы подали большой пример миру, обществу. Самое главное – болельщики. Я понимаю, что большие клубы хотят иметь больше денег, но ведь именно они много тратят. Именно они платят за футболистов по 100 миллионов евро, что создаёт проблемы для небольших клубов. Со стороны больших клубов это эгоизм.

Я благодарен болельщикам, игрокам, тренерам и всем, кто выступал против Суперлиги, ведь она могла бы убить настоящий футбол. Фанаты на улицах в Англии заставили себя услышать, это было потрясающе. Я горжусь ими и говорю им спасибо», - сказал Фонсека ESPN.   

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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