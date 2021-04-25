Нападающий Альваро Мората хочет остаться в «Ювентусе». Об этом сообщает Calcio Mercato. В конце нынешнего сезона срок аренды испанского футболиста истекает. «Старая синьора» будет иметь возможность продлить аренду или выкупить игрока.

Двадцативосьмилетний Мората в сезоне 2020/2021 провёл за «Ювентус» тридцать девять матчей. В них испанский форвард записал на свой счёт семнадцать голов и двенадцать результативных передач на партнёров.

«Ювентус» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Серии А. В воскресенье туринцы сыграют против «Фиорентины» на выезде.