Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Мората хочет остаться в «Ювентусе»

25 Апреля 2021, 12:52,

Нападающий Альваро Мората хочет остаться в «Ювентусе». Об этом сообщает Calcio Mercato. В конце нынешнего сезона срок аренды испанского футболиста истекает. «Старая синьора» будет иметь возможность продлить аренду или выкупить игрока.

Двадцативосьмилетний Мората в сезоне 2020/2021 провёл за «Ювентус» тридцать девять матчей. В них испанский форвард записал на свой счёт семнадцать голов и двенадцать результативных передач на партнёров.

«Ювентус» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Серии А. В воскресенье туринцы сыграют против «Фиорентины» на выезде.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Атлетико Мадрид, Альваро Мората
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