Где может продолжить карьеру Роналду

Слухи по поводу будущего Криштиану Роналду появлялись, появляются и будут появляться. Ничего удивительного в этом нет, ведь звёздные футболисты всегда находятся в центре внимания. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило поразмышлять о том, где продолжит карьеру португальский форвард.

«Ювентус»

Самый простой вариант для Криштиану Роналду – остаться в «Ювентусе» ещё на сезон в рамках действующего контракта. Боссы туринского клуба в последние недели не один раз подчёркивали, что продажа Роналду не входит в их планы, даже несмотря на высокую заработную плату игрока на фоне финансового кризиса, вызванного пандемией. Впрочем, в футболе, особенно в современных реалиях, что-то загадывать сложно.

Ситуация может резко измениться, если «Ювентус» окажется за пределами топ-4 Серии А и останется без Лиги чемпионов. Непопадание в сильнейший клубный турнир континента станет серьёзным ударом по кошельку «старой синьоры», и на дорогостоящий контракт Роналду руководители клуба посмотрят уже иначе. Продажа португальца может стать хорошей опцией для «Юве» при таком раскладе. Да и самого Криштиану сложно представить в Лиге Европы. Наверняка звёздный форвард предпочтёт сменить клубную прописку, чтобы оставаться на самом высоком уровне в Европе, играя в Лиге чемпионов.

«Реал»

Слухи давно связывают Роналду с возможным возвращением в «Реал», где ранее он провёл девять успешных сезонов. Оценить вероятность второго пришествия Криштиану в мадридский клуб непросто. С одной стороны, «сливочным» не помешал бы звёздный футболист, способный делать разницу на футбольном поле, поскольку Эден Азар на фоне частых травм пока так и не стал большим игроком. С другой стороны, мадридцам правильнее думать о будущем в долгосрочной перспективе, инвестируя в молодых футболистов.

Криштиану Роналду и президент «Реала» Флорентино Перес почти три года назад расстались не лучшим образом, что тоже не говорит в пользу возможного возвращения португальца в Мадрид. Войти в эту реку второй раз Роналду будет сложно.

«Манчестер Юнайтед»

А вот возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» кажется более реалистичным. Во-первых, это была бы красивая история, ведь именно на «Олд Траффорд» Роналду сделал себе имя. Во-вторых, сегодняшним «красным дьяволам» не хватает настоящей звезды в составе – игрока, вокруг которого будут расти другие футболисты. В-третьих, на фоне бушующих протестов фанатов против семьи Глейзеров для владельцев «МЮ» трансфер Роналду мог бы стать рычагом для снижения давления в свой адрес. Криштиану не будет стоить слишком дорого, наверняка манкунианцы могут себе позволить этот трансфер.

Несколько дней назад в прессе появились слухи о том, что Роналду уже сказал о своей готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед». Было бы интересно снова увидеть звёздного португальца в футболке «красных дьяволов» в Премьер-лиге Англии.

«ПСЖ»

«ПСЖ» тоже фигурировал в слухах о будущем Роналду. Приоритетом для парижан, конечно, являются новые контракты с Неймаром и Килианом Мбаппе, но кто знает, кого попробует подписать клуб, если кто-то из звёздных форвардов уедет будущим летом. Неймар наверняка останется, а вот Мбаппе вполне может отправиться покорять испанскую Примеру в составе «Реала», либо куда-то ещё. В случае отъезда Килиана «ПСЖ» получит необходимые для подписания Роналду средства. Криштиану, в свою очередь, получит возможность оставить свой след в ещё одном статусном европейском чемпионате.

Другие варианты

Также следует упомянуть ряд других вариантов для Криштиану Роналду. Это и его родной лиссабонский «Спортинг», и откровенная экзотика вроде переезда в МЛС, Суперлигу Китая и так далее. Впрочем, все эти варианты вряд ли можно воспринимать серьёзно, поскольку Роналду намерен продолжать играть на высоком уровне в ближайшие сезоны. О понятии «доигрывать» Криштиану точно не думает.