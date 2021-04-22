Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» забил в ворота «Лацио» пять мячей

22 Апреля 2021, 23:50,

«Наполи» с «Лацио» выдали искромётный футбол в матче 32-го тура Серии А. На первых минутах гости, казалось, заработали 11-метровый, но оказалось, что фол был в предыдущей атаке, и право на пенальти получил «Наполи». До 65-й минуты команда Дженнаро Гаттузо вела со счетом 4:0, затем пропустила и в итоге победила - 5:2. Лоренцо Инсинье оформил дубль.

«Наполи» с 63 очками близок к зоне Лиги чемпионов, его соперник в пяти баллах позади и имеет матч в запасе.

Протокол игры  
Наполи 5:2 Лацио
(1:0) Инсинье Лоренцо 7'    
(2:0) Политано Маттео 12'    
(3:0) Инсинье Лоренцо 53'    
(4:0) Мертенс Дрис 65'    
    71' Иммобиле Чиро (4:1)
    74' Милинкович-Савич Сергей (4:2)
(5:2) Осимхен Виктор 80'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   73' Манолас Костас   15'   72' (Ррахмани Амир (   72') Кулибали Калиду Хюсай Эльсейд Фабиан Руис   42' Бакайоко Тьемуэ   89' (Лоботка Станислав (   89') Политано Маттео   72' (Лосано Ирвинг (   72') Зелиньски Пётр   82' (Элмас Эльиф (   82') Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис   45'   72' (Осимхен Виктор (   72')
Запасные: Петанья Андреа Зедадка Карим Руй Мариу Идасяк Губерт Контини Никита Чиоффи Антонио Максимович Никола
Рейна Пепе Марушич Адам Ачерби Франческо Раду Стефан Лаццари Мануэль Милинкович-Савич Сергей   6'   85' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   85') Лукас Лейва   30'   58' (Катальди Данило (   58') Альберто Луис   65' (Перейра Андреас (   65'   76') Фарес Мохамед   64' (Лулич Сенад (   64') Корреа Хоакин Иммобиле Чиро   48'   84' (Мурики Ведат (   84')
Запасные: Мусаккио Матео Кайседо Фелипе Армини Николо Патрик Стракоша Томас Пароло Марко Худт Уэсли
22 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Лацио
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