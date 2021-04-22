«Наполи» забил в ворота «Лацио» пять мячей

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22 Апреля 2021, 23:50,
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«Наполи» с «Лацио» выдали искромётный футбол в матче 32-го тура Серии А. На первых минутах гости, казалось, заработали 11-метровый, но оказалось, что фол был в предыдущей атаке, и право на пенальти получил «Наполи». До 65-й минуты команда Дженнаро Гаттузо вела со счетом 4:0, затем пропустила и в итоге победила - 5:2. Лоренцо Инсинье оформил дубль.
«Наполи» с 63 очками близок к зоне Лиги чемпионов, его соперник в пяти баллах позади и имеет матч в запасе.
Протокол игры
|(1:0) Инсинье Лоренцо 7'
|(2:0) Политано Маттео 12'
|(3:0) Инсинье Лоренцо 53'
|(4:0) Мертенс Дрис 65'
|71' Иммобиле Чиро (4:1)
|74' Милинкович-Савич Сергей (4:2)
|(5:2) Осимхен Виктор 80'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 73'Манолас Костас 15' 72' ( Ррахмани Амир ( 72') • Кулибали Калиду • Хюсай Эльсейд • Фабиан Руис • 42'Бакайоко Тьемуэ 89' ( Лоботка Станислав ( 89') • Политано Маттео 72' ( Лосано Ирвинг ( 72') • Зелиньски Пётр 82' ( Элмас Эльиф ( 82') • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис 45' 72' ( Осимхен Виктор ( 72')
Запасные: Петанья Андреа • Зедадка Карим • Руй Мариу • Идасяк Губерт • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Максимович Никола
Рейна Пепе • Марушич Адам • Ачерби Франческо • Раду Стефан • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей 6' 85' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 85') • Лукас Лейва 30' 58' ( Катальди Данило ( 58') • Альберто Луис 65' ( Перейра Андреас ( 65' ) • 76'Фарес Мохамед 64' ( Лулич Сенад ( 64') • Корреа Хоакин • Иммобиле Чиро 48' 84' ( Мурики Ведат ( 84')
Запасные: Мусаккио Матео • Кайседо Фелипе • Армини Николо • Патрик • Стракоша Томас • Пароло Марко • Худт Уэсли
22 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Лацио