«Наполи» забил в ворота «Лацио» пять мячей

«Наполи» с «Лацио» выдали искромётный футбол в матче 32-го тура Серии А. На первых минутах гости, казалось, заработали 11-метровый, но оказалось, что фол был в предыдущей атаке, и право на пенальти получил «Наполи». До 65-й минуты команда Дженнаро Гаттузо вела со счетом 4:0, затем пропустила и в итоге победила - 5:2. Лоренцо Инсинье оформил дубль.

«Наполи» с 63 очками близок к зоне Лиги чемпионов, его соперник в пяти баллах позади и имеет матч в запасе.