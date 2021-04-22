Индзаги продлит контракт с «Лацио»

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22 Апреля 2021, 22:37,
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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о ситуации с контрактом главного тренера клуба Симоне Индзаги.
«Мы уже говорили, когда Индзаги вылечится от коронавируса, то подпишет с клубом новый контракт. Он очень жизнерадостный и энергичный человек, поэтому ему тяжело находится на самоизоляции дома. Мы общаемся с Симоне каждый день, он проделывает огромный объем работы», - цитирует Таре Sky Sport Italia.
«Лацио» продолжает борьбу за еврокубки, после тридцати одного тура римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
Напомним, что Индзаги работает в «Лацио» с 2016 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лацио, Симоне Индзаги