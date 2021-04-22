Президент «Фиорентины» - о Суперлиге: «Это худшее, что можно сделать в Европе»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал идею создания Суперлиги.

«Мне не нравится закрытая лига. Это худшее, что можно сделать в Европе. В таком турнире не существует ценностей и принципов меритократии. 12 клубов-создателей проявили неуважение. Я приехал в Италию, приняв итальянские и европейские правила и систему футбола. Я не хочу, чтобы что-то внезапно изменилось.

Приостановка Суперлиги? Я никогда не видел, чтобы проект был представлен, а через 48 часов приостановлен. Почему не посоветовались с фанатами? Почему не пообщались с другими клубами? Почему не было прозрачности, когда мы выступаем в одном чемпионате?» - цитирует Комиссо пресс-служба «Фиорентины».