Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аньелли ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса»

21 Апреля 2021, 10:19,

Футбольный функционер Андреа Аньелли, занимающий пост президента туринского «Ювентуса», отреагировал на новость о своем уходе с руководящего поста в «старой синьоре».

«Я не ухожу из «Ювентуса». Кто твердит обратное, приносит мне удачу», - передает слова президента «бьянконери» журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Аньелли покинет пост президента туринского гранда после провала проекта Суперлиги Европы. «Ювентус» является одним из клубов-создателей турнира.

Реализация проекта была приостановлена из-за массового отказа участников. Турнир покинули шесть английских клубов и «Милан».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Аньелли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола