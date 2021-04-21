Аньелли ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса»

Футбольный функционер Андреа Аньелли, занимающий пост президента туринского «Ювентуса», отреагировал на новость о своем уходе с руководящего поста в «старой синьоре».

«Я не ухожу из «Ювентуса». Кто твердит обратное, приносит мне удачу», - передает слова президента «бьянконери» журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Аньелли покинет пост президента туринского гранда после провала проекта Суперлиги Европы. «Ювентус» является одним из клубов-создателей турнира.

Реализация проекта была приостановлена из-за массового отказа участников. Турнир покинули шесть английских клубов и «Милан».