Экс-тренер «Зенита» заменит Гаттузо в «Наполи»

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21 Апреля 2021, 08:14,
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Бывший наставник петербургского «Зенита», миланского «Интера» и «Ромы» Лучано Спаллетти может возобновить карьеру в одном из ведущих клубов итальянской Серии А.
Согласно данным журналиста Николо Скиры, 62-летний специалист займет пост главного тренера «Наполи». Стороны уже провели переговоры и договорились о сотрудничестве. По завершении сезона Спаллетти подпишет с неаполитанцами контракт на два года.
Последним местом работы Лучано был «Интер», который он покинул в 2019-м году.
Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо уйдет с поста рулевого «Наполи» в конце сезона. Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Лучано Спаллетти, Дженнаро Гаттузо