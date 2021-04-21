Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Экс-тренер «Зенита» заменит Гаттузо в «Наполи»

21 Апреля 2021, 08:14,

Бывший наставник петербургского «Зенита», миланского «Интера» и «Ромы» Лучано Спаллетти может возобновить карьеру в одном из ведущих клубов итальянской Серии А.

Согласно данным журналиста Николо Скиры, 62-летний специалист займет пост главного тренера «Наполи». Стороны уже провели переговоры и договорились о сотрудничестве. По завершении сезона Спаллетти подпишет с неаполитанцами контракт на два года.

Последним местом работы Лучано был «Интер», который он покинул в 2019-м году.

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо уйдет с поста рулевого «Наполи» в конце сезона. Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти, Дженнаро Гаттузо
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