Экс-тренер «Зенита» заменит Гаттузо в «Наполи»

Бывший наставник петербургского «Зенита», миланского «Интера» и «Ромы» Лучано Спаллетти может возобновить карьеру в одном из ведущих клубов итальянской Серии А.

Согласно данным журналиста Николо Скиры, 62-летний специалист займет пост главного тренера «Наполи». Стороны уже провели переговоры и договорились о сотрудничестве. По завершении сезона Спаллетти подпишет с неаполитанцами контракт на два года.

Последним местом работы Лучано был «Интер», который он покинул в 2019-м году.

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо уйдет с поста рулевого «Наполи» в конце сезона. Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.