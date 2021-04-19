Кассано: «Я бы исключил «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано раскритиковал решение о создании Суперлиги.

«Невозможно представить себе такой турнир. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит людям. Нельзя бросать маленькие команды. Я бы попросил Федерацию футбола Италии исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А. Пусть играют в своей лиге, посмотрим, как они будут себя чувствовать. Двенадцать клубов не должны управлять футболом», - цитирует Кассано Football Italia.

Отметим, что новый турнир должен начаться уже в августе, список всех участников будет объявлен позднее.