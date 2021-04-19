Три клуба выступили за исключение «Ювентуса», «Милана» и «Интера» из Серии А

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19 Апреля 2021, 13:53,
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Итальянские клубы недовольны вступлением туринского «Ювентуса», «Интера» и «Милана» в европейскую Суперлигу. Об этом рапортует портал Goal.com.
Согласно сведениям источника, «Аталанта», «Кальяри» и «Верона» во время экстренного собрания клубов Серии А проголосовали за исключение вышеназванных грандов из чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА категорически не поддерживают создание нового турнира. Организации уже пригрозили исключить участников Суперлиги из турниров под своей эгидой.
СМИ сообщали, что футболисты клубов Суперлиги могут быть не допущены к Евро-2020.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Аталанта
Горит у всех просто. Чинуши ФИФА\УЕФА в панике что их продажные карманы оскуднеют.
Чтобы Серию А взять было легче)