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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Три клуба выступили за исключение «Ювентуса», «Милана» и «Интера» из Серии А

19 Апреля 2021, 13:53,

Итальянские клубы недовольны вступлением туринского «Ювентуса», «Интера» и «Милана» в европейскую Суперлигу. Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, «Аталанта», «Кальяри» и «Верона» во время экстренного собрания клубов Серии А проголосовали за исключение вышеназванных грандов из чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА категорически не поддерживают создание нового турнира. Организации уже пригрозили исключить участников Суперлиги из турниров под своей эгидой.

СМИ сообщали, что футболисты клубов Суперлиги могут быть не допущены к Евро-2020.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Аталанта
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
19 Апреля 2021, 14:57

Горит у всех просто. Чинуши ФИФА\УЕФА в панике что их продажные карманы оскуднеют.

0
Стэтхэм на минималках
19 Апреля 2021, 14:02

Чтобы Серию А взять было легче)

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