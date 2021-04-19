Три клуба выступили за исключение «Ювентуса», «Милана» и «Интера» из Серии А

Итальянские клубы недовольны вступлением туринского «Ювентуса», «Интера» и «Милана» в европейскую Суперлигу. Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, «Аталанта», «Кальяри» и «Верона» во время экстренного собрания клубов Серии А проголосовали за исключение вышеназванных грандов из чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА категорически не поддерживают создание нового турнира. Организации уже пригрозили исключить участников Суперлиги из турниров под своей эгидой.

СМИ сообщали, что футболисты клубов Суперлиги могут быть не допущены к Евро-2020.