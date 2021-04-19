Игроков клубов Суперлиги могут не допустить к Евро-2020

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19 Апреля 2021, 10:31,
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В ночь с 18-го на 19-е апреля прогремела новость о создании нового футбольного турнира - европейской Суперлиги. 12 топ-клубов приняли решение отделиться и организовать новую лигу. В их число вошли «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».
УЕФА, ФИФА, а также федерации ведущих футбольных стран крайне негативно отнеслись к запуску нового турнира. Они намерены запретить игрокам принимать участие в матчах под своей эгидой, а также не допустят футболистов, выступающих за клубы Суперлиги, к играм за национальные команды.
Таким образом, на грядущем чемпионате Европы-2020 многие команды рискуют недосчитаться ведущих игроков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: евро-2020, Суперлига Европы
Наверняка эту тему газпром пробил (ну вы поняли)! ))
Какая эволюция, какие компромиссы?! Вы о чём?! Это убийство футбола, как такового!!!
Пусть тогда и правда пинают мяч для шейхов и олигархов, а МЫ посмотрим олд-скульный футбол без этих звёзд и мешков!
Олдскульный? Это с ФФП и ВАРом?
Классика жанра)) Боятся потерять свои деньги, как обычно,.. но при этом ничего не хотят ни менять ни реформировать, как обычно...
Нужен компромис, суперлига назревало давно но её надо организовать под эгидой УЕФА....
Так суть суперлиги как раз в том, чтоб не отстёгивать долю "эгиде"!