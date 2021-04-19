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Игроков клубов Суперлиги могут не допустить к Евро-2020

19 Апреля 2021, 10:31,

В ночь с 18-го на 19-е апреля прогремела новость о создании нового футбольного турнира - европейской Суперлиги. 12 топ-клубов приняли решение отделиться и организовать новую лигу. В их число вошли «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

УЕФА, ФИФА, а также федерации ведущих футбольных стран крайне негативно отнеслись к запуску нового турнира. Они намерены запретить игрокам принимать участие в матчах под своей эгидой, а также не допустят футболистов, выступающих за клубы Суперлиги, к играм за национальные команды.

Таким образом, на грядущем чемпионате Европы-2020 многие команды рискуют недосчитаться ведущих игроков.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: евро-2020, Суперлига Европы
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Комментарии (6)
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0
HG2017
19 Апреля 2021, 11:05

Наверняка эту тему газпром пробил (ну вы поняли)! ))

0
kalibr
19 Апреля 2021, 11:03

Какая эволюция, какие компромиссы?! Вы о чём?! Это убийство футбола, как такового!!!
Пусть тогда и правда пинают мяч для шейхов и олигархов, а МЫ посмотрим олд-скульный футбол без этих звёзд и мешков!

0
3Tituli
19 Апреля 2021, 11:12

Олдскульный? Это с ФФП и ВАРом?

0
3Tituli
19 Апреля 2021, 10:48

Классика жанра)) Боятся потерять свои деньги, как обычно,.. но при этом ничего не хотят ни менять ни реформировать, как обычно...

0
Misha_diablo_football
19 Апреля 2021, 10:42

Нужен компромис, суперлига назревало давно но её надо организовать под эгидой УЕФА....

1
HG2017
19 Апреля 2021, 11:05

Так суть суперлиги как раз в том, чтоб не отстёгивать долю "эгиде"!

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