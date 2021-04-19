Игроков клубов Суперлиги могут не допустить к Евро-2020

В ночь с 18-го на 19-е апреля прогремела новость о создании нового футбольного турнира - европейской Суперлиги. 12 топ-клубов приняли решение отделиться и организовать новую лигу. В их число вошли «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

УЕФА, ФИФА, а также федерации ведущих футбольных стран крайне негативно отнеслись к запуску нового турнира. Они намерены запретить игрокам принимать участие в матчах под своей эгидой, а также не допустят футболистов, выступающих за клубы Суперлиги, к играм за национальные команды.

Таким образом, на грядущем чемпионате Европы-2020 многие команды рискуют недосчитаться ведущих игроков.