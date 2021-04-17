«Фиорентина»: «Неизвестно, сколько ещё матчей пропустит Кокорин»

В «Фиорентине» ответили на вопрос о состоянии здоровья российского форварда Александра Кокорина. Футболист находится в лазарете из-за повреждения.

«У нас нет сроков по возвращению Кокорина. Смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит еще тоже неизвестно», - заявили журналисту «Спорт-экспресса» в пресс-службе флорентийского клуба.

Ранее стало известно, что 30-летний футболист пропустит грядущий поединок чемпионата Италии против «Сассуоло». В текущем сезоне Серии А Кокорин провел три матча, не отметившись результативными действиями.

Александр перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.