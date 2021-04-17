Гаттузо согласовал контракт с «Фиорентиной»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо определился с новым местом работы, об этом информирует Sportface.it. 43-летний специалист станет главным тренером «Фиорентины».

Согласно сведениям источника, стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Ожидается, что Гаттузо заключит с флорентийцами контракт на два года. В договоре будет прописан пункт о пролонгации сотрудничества на один сезон.

О назначении Дженнаро будет объявлено после окончания сезона-2020/2021.

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.