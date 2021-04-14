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​Сигнал «Ювентусу»? Дибала сменил аватарку в Instagram

14 Апреля 2021, 23:46,

В последние месяцы в прессе то и дело появляются слухи по поводу будущего Пауло Дибалы. Поговаривали, что прогресса в переговорах с футболистом по новому контракту нет, поэтому аргентинец может быть продан уже ближайшим летом.

Между тем, Дибала сменил аватарку в Instagram. Футболист поставил фотографию, на которой он изображён с капитанской повязкой «Ювентуса». Возможно, таким образом форвард послал некий сигнал боссам «старой синьоры» о желании остаться.

Ранее слухи связывали Пауло Дибалу со многими топ-клубами Европы, в частности с «Челси».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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