​Сигнал «Ювентусу»? Дибала сменил аватарку в Instagram

В последние месяцы в прессе то и дело появляются слухи по поводу будущего Пауло Дибалы. Поговаривали, что прогресса в переговорах с футболистом по новому контракту нет, поэтому аргентинец может быть продан уже ближайшим летом.

Между тем, Дибала сменил аватарку в Instagram. Футболист поставил фотографию, на которой он изображён с капитанской повязкой «Ювентуса». Возможно, таким образом форвард послал некий сигнал боссам «старой синьоры» о желании остаться.

Ранее слухи связывали Пауло Дибалу со многими топ-клубами Европы, в частности с «Челси».