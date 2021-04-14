​Сигнал «Ювентусу»? Дибала сменил аватарку в Instagram

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14 Апреля 2021, 23:46,
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В последние месяцы в прессе то и дело появляются слухи по поводу будущего Пауло Дибалы. Поговаривали, что прогресса в переговорах с футболистом по новому контракту нет, поэтому аргентинец может быть продан уже ближайшим летом.
Между тем, Дибала сменил аватарку в Instagram. Футболист поставил фотографию, на которой он изображён с капитанской повязкой «Ювентуса». Возможно, таким образом форвард послал некий сигнал боссам «старой синьоры» о желании остаться.
Ранее слухи связывали Пауло Дибалу со многими топ-клубами Европы, в частности с «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала