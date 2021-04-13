Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Гасперини может пропустить финал Кубка Италии из-за оскорбления допинг-офицера

13 Апреля 2021, 16:38,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может столкнуться с санкциями. Как сообщает ANSA, антидопинговый прокурор Пьерфилиппо Лавиани предъявил Гасперини обвинения и потребовал дисквалификации на двадцать дней. Слушание по этому делу должно пройти десятого мая.

В начале февраля на базу «Аталанты» неожиданно приехал допинг-офицер, который хотел взять тесты. Гасперини оскорбил офицера и прервал одно из тестирований, заставив своего футболиста отправиться на тренировку.

Тесты четырёх игроков «Аталанты» на наркотические вещества оказалась отрицательными, но поведение Гасперини может быть расценено как нарушение антидопингового кодекса.  

Если Гасперини дисквалифицируют, он пропустит финал Кубка Италии, в котором «Аталанта» девятнадцатого мая сразится с «Ювентусом».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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