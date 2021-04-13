Аллегри не хочет видеть Роналду в «Ювентусе»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что «старой синьоре» нужно избавиться от 36-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

Согласно информации La Repubblica, специалист заявил об этом во время общения с президентом клуба Андреа Аньелли. Аллегри убежден, что пребывание Роналду в команде мешает прогрессу других игроков. По мнению наставника, «Ювентус» стал заложником Криштиану.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022-го года. Ранее сообщалось об интересе к Роналду со стороны «Реала» и «ПСЖ».