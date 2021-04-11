Нападающий Альваро Мората может покинуть «Ювентус» в конце сезона на фоне интереса туринского клуба к другим футболистам на этой позиции, сообщает La Stampa. «Старая синьора» следит за Мауро Икарди, Мойзе Кином и Серхио Агуэро. Если кто-то из них перейдёт в «Ювентус», Мората может вернуться в «Атлетико».

Напомним, «Ювентус» взял Морату в аренду осенью прошлого года за 10 миллионов евро. Туринский клуб может выкупить испанца за 45 миллионов евро или продлить аренду ещё на год за те же 10 миллионов евро с возможностью выкупить Альваро летом 2022 года за 35 миллионов.