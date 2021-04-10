Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Арбитру послышалось слово «ублюдок»: Названа причина удаления Ибрагимовича

10 Апреля 2021, 23:53,

Известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио посредством своего сайта рассказал о мотивах странного удаления Златана Ибрагимовича в субботнем матче итальянского чемпионата против «Пармы». Рефери Фабио Мареска показал шведу красную карточку за его слова, хотя сам форвард завершил тренера Стефано Пиоли, что он не оскорблял судью.

По данным ди Марцио, Златан Ибрагимович произнёс фразу «Это кажется мне странным», в оригинале - Mi sembra strano. Рефери же послышалось, что швед сказал Sei un bastardo, что переводится как «Ты ублюдок».

«Милан» будет обжаловать красную карточку Златана Ибрагимовича.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Фабио Мареска
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Апреля 2021, 00:49

Не отменят, как бы дисквалификацию на три матча не впаяли... Оскорбление официального лица матча всё же дело серьёзное. Не удивлюсь, если Милан выпадет их гонки за чемпионство после такого тупого решения Ибры!

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