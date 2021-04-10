Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимовича удалили в матче с «Пармой»

10 Апреля 2021, 20:42,

В субботу «Милан» проводит гостевой матч итальянского чемпионата против «Пармы». На исходе часа игрового времени прямую красную карточку получил форвард «россонери» Златан Ибрагимович. Момент, за который швед был удалён с поля, остался за пределами трансляции. Очевидно, Златан позволил себе какой-то неспортивный поступок после контакта с соперником.

Следить за концовкой игры между «Пармой» и «Миланом» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.

Напомним, что перед игрой Паоло Мальдини подтвердил, что Ибрагимович близок к продлению контракта с «Миланом». Осталось лишь уладить некоторые детали.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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Комментарии (3)
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1
AlessandroDP
10 Апреля 2021, 21:05

Столько камер в трансляциях, что чуть ли не ковыряние в носу каждого запасного фиксируют, а тут такое упустили...

0
NOBODY
10 Апреля 2021, 21:08

так вот и следили за ковыряниями ))))

1
AlessandroDP
10 Апреля 2021, 21:13

=))

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