​Ибрагимовича удалили в матче с «Пармой»

В субботу «Милан» проводит гостевой матч итальянского чемпионата против «Пармы». На исходе часа игрового времени прямую красную карточку получил форвард «россонери» Златан Ибрагимович. Момент, за который швед был удалён с поля, остался за пределами трансляции. Очевидно, Златан позволил себе какой-то неспортивный поступок после контакта с соперником.

Следить за концовкой игры между «Пармой» и «Миланом» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.

Напомним, что перед игрой Паоло Мальдини подтвердил, что Ибрагимович близок к продлению контракта с «Миланом». Осталось лишь уладить некоторые детали.