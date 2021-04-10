Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в «Фиорентине»

|
10 Апреля 2021, 13:11,
|
|
Экс-наставник «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о проблемах российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
«У Кокорина сложная ситуация, вызванная системными травмами. Мало появляться на поле, надо быть в кондициях. А если тебя постоянно беспокоят повреждения, то ты не успеваешь их набрать», - заявил специалист в интервью изданию «Спорт-экспресс».
Напомним, что Кокорин перебрался во флорентийский коллектив из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2024-го года.
В текущем сезоне чемпионата Италии Александр провел три поединка, не отметившись результативными действиями.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Гаджи Гаджиев