Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в «Фиорентине»

10 Апреля 2021, 13:11,

Экс-наставник «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о проблемах российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«У Кокорина сложная ситуация, вызванная системными травмами. Мало появляться на поле, надо быть в кондициях. А если тебя постоянно беспокоят повреждения, то ты не успеваешь их набрать», - заявил специалист в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что Кокорин перебрался во флорентийский коллектив из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Александр провел три поединка, не отметившись результативными действиями.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Гаджи Гаджиев
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