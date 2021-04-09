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«Милан» заинтересовался голкипером «Шахтёра»

09 Апреля 2021, 08:01,

Украинский голкипер Анатолий Трубин, выступающий за донецкий «Шахтёр», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом информирует издание CalcioLine.com.

Источник утверждает, что интерес к 19-летнему вратарю проявляет «Милан», который подыскивает замену Джанлуиджи Доннарумме. Контракт Доннаруммы истекает грядущим летом, и стороны пока не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Трубин провел 15 поединков, в которых пропустил 11 голов. Его контракт с донецким грандом рассчитан до середины 2024-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Анатолий Трубин
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