«Милан» заинтересовался голкипером «Шахтёра»

Украинский голкипер Анатолий Трубин, выступающий за донецкий «Шахтёр», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом информирует издание CalcioLine.com.

Источник утверждает, что интерес к 19-летнему вратарю проявляет «Милан», который подыскивает замену Джанлуиджи Доннарумме. Контракт Доннаруммы истекает грядущим летом, и стороны пока не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Трубин провел 15 поединков, в которых пропустил 11 голов. Его контракт с донецким грандом рассчитан до середины 2024-го года.