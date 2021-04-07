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Лаутаро Мартинес: «При Конте я вырос психологически и тактически»

07 Апреля 2021, 22:51,

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес стал автором победного гола в матче с «Сассуоло» (2:1) и после игры с благодарностью обратился к партнерам и тренеру.

- Был важный матч для того, чтобы увеличить отрыв в таблице. Посреди сезона у нас было собрание, и сейчас мы делаем все так, как говорил тренер, - заявил Мартинес DAZN. - Находиться здесь, в большом клубе - это мечта. Я всегда пытаюсь расти и знаю, что мне нужно становиться сильнее. У меня есть вера в партнеров  и штаб, поэтому нужно их отблагодарить на поле. При Конте я вырос психологически и тактически. Благодарю его и партнеров.

Сегодняшний гол стал для Мартинеса 15-м в этом сезоне Серии А.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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