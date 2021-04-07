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Паратичи – о проблемах «Ювентуса» с полузащитой: «Нужно время»

07 Апреля 2021, 19:48,

Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался о полузащите туринского клуба.

«Когда я приехал сюда впервые одиннадцать лет назад, то у нас были Бонуччи, Барцальи и Кьеллини, все говорили, что мы должны покупать больше защитников. В тот момент я сказал, что мы находимся в лучшей ситуации из возможных. Я оказался прав, потому что уже десять лет у нас одна из лучших линий обороны в мире. Сейчас я думаю, что наши полузащитник талантливы и конкурентоспособны. Артур выиграл Кубок Америки с Бразилией, Рабьо и Бетанкур имеют опыт выступлений В Лиге чемпионов, Маккенни – одно из открытий сезона. Нам просто нужно время»,  - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Фабио Паратичи
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