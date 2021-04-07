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«Милан» готов предложить 25 млн евро за Белотти

07 Апреля 2021, 14:44,

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Il Corriere dello Sport, «Милан» готов предложить порядка двадцать пяти миллионов евро, но это всё равно меньше суммы, которую хочет выручить «Торино» с продажи своего лидера. Отмечается, что в гонку за Белотти включилась и «Рома», но римляне не готовы платить большие деньги за Андреа.

27-летний итальянский форвард сыграл двадцать семь матчей за «Торино» во всех турнирах нынешнего сезона, забил одиннадцать голов и отдал шесть голевых передач. Контракт Белотти с туринцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Рома, Торино, Трансферы футбола - лето 2021, Андреа Белотти
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