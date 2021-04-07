Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Зидан ответил на вопрос о возвращении в «Ювентус»

07 Апреля 2021, 08:35,

Французский специалист Зинедин Зидан, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», высказался о возможном переезде в чемпионат Италии.

«Серия навсегда останется в моем сердце. «Ювентус» является очень важным клубом в моей карьере. Буду ли я работать в Италии? Пока не знаю. Сейчас я тренирую «Реал», а дальше посмотрим», - передает слова Зинедина издание Tuttomercatoweb.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле принимал «Ливерпуль». Подопечные Зидана отпраздновали победу со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Англии 14-го апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Зинедин Зидан
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