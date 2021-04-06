«Ювентус» определился с будущим де Лихта

Руководство туринского «Ювентуса» определилось с будущим голландского защитника Маттайса де Лихта, об этом рапортует журналист Фабрицио Романо посредством «Твиттера».

Инсайдер сообщает, что в «старой синьоре» считают 21-летнего защитника ключевым футболистом, поэтому не задумываются о его продаже. Ранее СМИ сообщали об интересе к голландцу со стороны каталонской «Барселоны».

Де Лихт перебрался в туринский гранд летом 2019-го года, подписав долгосрочный трудовой договор до середины 2024-го года.

В текущем сезоне Серии А Маттайс сыграл 17 матчей и получил три желтые карточки.