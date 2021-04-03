Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» хочет подписать конкурента Алексея Миранчука

03 Апреля 2021, 14:59,

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Йосипу Иличичу, утверждает Sky Sport Italia.

Источник сообщает, что «россонери» вступили в переговоры с представителями 33-летнего словенского футболиста. Игрок может покинуть бергамасков из-за разногласий с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Стоит отметить, что Иличич является конкурентом россиянина Алексея Миранчука за место в составе «Аталанты».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 21 поединке, записав на свой счет пять забитых мячей (один - с пенальти) и семь голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Йосип Иличич
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