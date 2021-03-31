Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Куадрадо: «Не верил, что Роналду может перейти в «Ювентус»

31 Марта 2021, 18:57,

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался по поводу своего звёздного одноклубника Криштиану Роналду.

«Роналду – большой профессионал. Работая с ним в одной команде, вы можете только учиться. Он является образцом того, как нужно работать на каждой тренировке и в каждом матче», - рассказал Куадрадо студентам во время своеобразной встречи по видеосвязи.

 «Я не верил, что Роналду может перейти в «Ювентус». Теперь я счастлив, что он является частью команды. До перехода Роналду я играл под седьмым номером, но я отдал ему этот номер без проблем», - цитирует колумбийца Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Хуан Куадрадо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола