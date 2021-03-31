​Куадрадо: «Не верил, что Роналду может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался по поводу своего звёздного одноклубника Криштиану Роналду.

«Роналду – большой профессионал. Работая с ним в одной команде, вы можете только учиться. Он является образцом того, как нужно работать на каждой тренировке и в каждом матче», - рассказал Куадрадо студентам во время своеобразной встречи по видеосвязи.

«Я не верил, что Роналду может перейти в «Ювентус». Теперь я счастлив, что он является частью команды. До перехода Роналду я играл под седьмым номером, но я отдал ему этот номер без проблем», - цитирует колумбийца Football Italia.