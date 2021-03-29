Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ибрагимович: «Мне нечего доказывать»

29 Марта 2021, 15:45,

Вернувшийся в сборную Швеции форвард Златан Ибрагимович высказался по поводу своей карьеры.

«Мне нечего доказывать. В рамках своей карьеры мне не нужно ничего, кроме как получать удовольствие. Мне тридцать девять лет, а я играю за «Милан» и за сборную Швеции. Немногие футболисты в этом возрасте способны на такое», - высказался Ибрагимович в ходе пресс-конференции.

В этом сезоне Златан Ибрагимович забил семнадцать голов в двадцати трёх матчах за «Милан» в различных соревнованиях. В прессе появилась информация о том, что «россонери» хотят продлить контракт с опытным шведским форвардом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола