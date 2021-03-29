​Ибрагимович: «Мне нечего доказывать»

Вернувшийся в сборную Швеции форвард Златан Ибрагимович высказался по поводу своей карьеры.

«Мне нечего доказывать. В рамках своей карьеры мне не нужно ничего, кроме как получать удовольствие. Мне тридцать девять лет, а я играю за «Милан» и за сборную Швеции. Немногие футболисты в этом возрасте способны на такое», - высказался Ибрагимович в ходе пресс-конференции.

В этом сезоне Златан Ибрагимович забил семнадцать голов в двадцати трёх матчах за «Милан» в различных соревнованиях. В прессе появилась информация о том, что «россонери» хотят продлить контракт с опытным шведским форвардом.