​Ибрагимович: «Мне нечего доказывать»

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29 Марта 2021, 15:45,
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Вернувшийся в сборную Швеции форвард Златан Ибрагимович высказался по поводу своей карьеры.
«Мне нечего доказывать. В рамках своей карьеры мне не нужно ничего, кроме как получать удовольствие. Мне тридцать девять лет, а я играю за «Милан» и за сборную Швеции. Немногие футболисты в этом возрасте способны на такое», - высказался Ибрагимович в ходе пресс-конференции.
В этом сезоне Златан Ибрагимович забил семнадцать голов в двадцати трёх матчах за «Милан» в различных соревнованиях. В прессе появилась информация о том, что «россонери» хотят продлить контракт с опытным шведским форвардом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции